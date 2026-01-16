İSKİ baraj doluluk 16 Ocak 2026: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
Bu hafta içinde yağan yağışların ardından İSKİ baraj doluluk oranı merak ediliyor. En son yüzde 20 seviyesinin altında olan baraj doluluk oranları yağışların ardından bir miktarda olsa yükseldi. Peki 16 Ocak 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul baraj doluluk oranları, İSKİ tarafından gün gün güncellenmeye devam ediyor. Verilere göre İstanbul'da genel baraj doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 23,75 seviyesinde bulunuyor. İşte, barajlardaki son durum
16 OCAK 2026 GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ 16 Ocak 2026 baraj doluluk oranları belli oldu. Bugün itibarıyla barajlardaki seviye yüzde 23.75 olarak kaydedildi.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli barajı 31,34
Darlık barajı 38,33
Elmalı barajı 72,42
Terkos barajı 16,31
Alibey barajı 18,72
Büyükçekmece barajı 17,67
Sazlıdere barajı 14,71
Istrancalar 38,87
Kazandere 7,71