Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam İSKİ baraj doluluk 16 Ocak 2026: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ baraj doluluk 16 Ocak 2026: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Bu hafta içinde yağan yağışların ardından İSKİ baraj doluluk oranı merak ediliyor. En son yüzde 20 seviyesinin altında olan baraj doluluk oranları yağışların ardından bir miktarda olsa yükseldi. Peki 16 Ocak 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2026 - 10:09 Güncelleme: 16.01.2026 - 10:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul baraj doluluk oranları, İSKİ tarafından gün gün güncellenmeye devam ediyor. Verilere göre İstanbul'da genel baraj doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 23,75 seviyesinde bulunuyor. İşte, barajlardaki son durum

        2

        16 OCAK 2026 GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        İSKİ 16 Ocak 2026 baraj doluluk oranları belli oldu. Bugün itibarıyla barajlardaki seviye yüzde 23.75 olarak kaydedildi.

        3

        İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        Ömerli barajı 31,34

        Darlık barajı 38,33

        Elmalı barajı 72,42

        Terkos barajı 16,31

        Alibey barajı 18,72

        Büyükçekmece barajı 17,67

        Sazlıdere barajı 14,71

        Istrancalar 38,87

        Kazandere 7,71

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        "Eski eşimi rahatsız ettin" cinayeti!
        "Eski eşimi rahatsız ettin" cinayeti!
        Mihriban Yılmaz cinayetinde kan donduran iddialar!
        Mihriban Yılmaz cinayetinde kan donduran iddialar!
        Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu teklifine ret!
        Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu teklifine ret!
        "Türkiye ve Körfez ülkeleri İran'a yönelik saldırıdan vazgeçirmede etkili oldu"
        "Türkiye ve Körfez ülkeleri İran'a yönelik saldırıdan vazgeçirmede etkili oldu"
        Trump'tan Machado'ya: Çok güzel bir jest
        Trump'tan Machado'ya: Çok güzel bir jest
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Miras davası sonuçlandı
        Miras davası sonuçlandı
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Fahiş site aidatlarına son
        Fahiş site aidatlarına son
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Leyla için adalet zamanı!
        Leyla için adalet zamanı!
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Gerçekten ne anlama geldiklerini biliyor muyuz?
        Gerçekten ne anlama geldiklerini biliyor muyuz?
        Türkiye’nin teknoloji merkezi Ankara
        Türkiye’nin teknoloji merkezi Ankara
        Türkiye'nin kuzeyi için uyarılar! Yağmur ve karla karışık yağmur
        Türkiye'nin kuzeyi için uyarılar! Yağmur ve karla karışık yağmur
        48 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta
        48 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta
        Talisca'dan geleceği ile ilgili net açıklama!
        Talisca'dan geleceği ile ilgili net açıklama!
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi