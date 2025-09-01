Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam İSKİ baraj doluluk oranı 1 Eylül 2025: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ baraj doluluk oranı 1 Eylül 2025: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İstanbul barajlarındaki son durum gündemdeki yerini koruyor. Kurak geçen yaz mevsiminin ardından İstanbul barajları yüzde 40 seviyesinin altına düştü. İşte, güncel İSKİ grafiği ile 1 Eylül Pazartesi günü İstanbul'daki barajların doluluk oranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2025 - 10:47 Güncelleme: 01.09.2025 - 10:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul baraj doluluk oranları, son günlerde artan sıcaklık sebebiyle gündeme geldi. Eylül ayının ilk günü barajlardaki su seviyesi yüzde 40 seviyesinin altına düştü. İşte, 1 Eylül 2025 İstanbul baraj doluluk oranı

        2

        İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 1 EYLÜL 2025

        İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre 1 Eylül'de yüzde 39,98 oldu.

        İSKİ'nin paylaştığı İstanbul barajları doluluk oranı şu şekilde:

        Ömerli Barajı % 35,31

        Darlık Barajı % 52,71

        Elmalı Barajı % 59,43

        Terkos Barajı % 45,08

        Alibey Barajı % 24,03

        Büyükçekmece Barajı % 41,52

        3

        Sazlıdere Barajı % 37,68

        Istrancalar Barajı % 32,91

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Büyüme rakamları açıklandı
        Büyüme rakamları açıklandı
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        ABD vizesi için yoğun talep
        ABD vizesi için yoğun talep
        AYM'den Rabia Naz Vatan kararı! Anne ve babaya manevi tazminat
        AYM'den Rabia Naz Vatan kararı! Anne ve babaya manevi tazminat
        Mehmet Uçum: Sürecin adı çözüm değil, geçiş sürecidir
        Mehmet Uçum: Sürecin adı çözüm değil, geçiş sürecidir
        Mali müşaviri 500 bin TL'ye öldürmüş!
        Mali müşaviri 500 bin TL'ye öldürmüş!
        Silahlı saldırıya uğramıştı... "Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar!"
        Silahlı saldırıya uğramıştı... "Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar!"
        Washington Post Trump'ın Gazze planını yazdı
        Washington Post Trump'ın Gazze planını yazdı
        Patron, fabrikasında ölen işçiyi yol kenarına bıraktı!
        Patron, fabrikasında ölen işçiyi yol kenarına bıraktı!
        ABD ve AB'den 'eşit standart' adımı
        ABD ve AB'den 'eşit standart' adımı
        Fenerbahçe, Ederson'u getiriyor!
        Fenerbahçe, Ederson'u getiriyor!
        Tetikçi 14 yaşında! İstanbul'da çete cinayeti!
        Tetikçi 14 yaşında! İstanbul'da çete cinayeti!
        Sabun diyeti
        Sabun diyeti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çin temasları sürüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çin temasları sürüyor
        Gümüş 14 yılın zirvesinde
        Gümüş 14 yılın zirvesinde
        Afganistan'da 6 büyüklüğünde deprem: Can kayıpları var
        Afganistan'da 6 büyüklüğünde deprem: Can kayıpları var
        Bu illerde yağmur var! Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde
        Bu illerde yağmur var! Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde
        İsrail basını: Netanyahu'nun ısrarının arkasında Trump'ın baskısı var
        İsrail basını: Netanyahu'nun ısrarının arkasında Trump'ın baskısı var
        Fenerbahçe'den Asensio bombası!
        Fenerbahçe'den Asensio bombası!
        'Düğüne geldım yalanı'
        'Düğüne geldım yalanı'