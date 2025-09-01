İSKİ baraj doluluk oranı 1 Eylül 2025: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul barajlarındaki son durum gündemdeki yerini koruyor. Kurak geçen yaz mevsiminin ardından İstanbul barajları yüzde 40 seviyesinin altına düştü. İşte, güncel İSKİ grafiği ile 1 Eylül Pazartesi günü İstanbul'daki barajların doluluk oranı...
İstanbul baraj doluluk oranları, son günlerde artan sıcaklık sebebiyle gündeme geldi. Eylül ayının ilk günü barajlardaki su seviyesi yüzde 40 seviyesinin altına düştü. İşte, 1 Eylül 2025 İstanbul baraj doluluk oranı
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 1 EYLÜL 2025
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre 1 Eylül'de yüzde 39,98 oldu.
İSKİ'nin paylaştığı İstanbul barajları doluluk oranı şu şekilde:
Ömerli Barajı % 35,31
Darlık Barajı % 52,71
Elmalı Barajı % 59,43
Terkos Barajı % 45,08
Alibey Barajı % 24,03
Büyükçekmece Barajı % 41,52
Sazlıdere Barajı % 37,68
Istrancalar Barajı % 32,91