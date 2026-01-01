İSKİ baraj doluluk oranı 1 Ocak 2026: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul baraj doluluk oranı yağışlara bağlı olarak değişebiliyor. En güncel baraj doluluk oranı seviyesi İSKİ tarafından duyuruluyor. İşte, 1 Ocak 2026 güncel baraj doluluk oranı
İSKİ güncel baraj doluluk oranı açıklandı. Buna göre İstanbul'a su sağlayan barajlardaki son durum belli oldu. Peki, bugün baraj doluluk oranı yüzde kaç ölçüldü?
1 OCAK 2026 GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
1 Ocak Perşembe günü İSKİ tarafından açıklanan verilere göre, barajların doluluk oranı yüzde 18,71 olarak kaydedildi.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli Barajı 20,2
Darlık Barajı 28,93
Elmalı Barajı 57,86
Terkos Barajı 17,27
Alibey Barajı 12,87
Büyükçekmece Barajı 16,27
Sazlıdere Barajı 13,78
Istrancalar Barajı 41,09
Kazandere Barajı 4,39