Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam İSKİ baraj doluluk oranı 1 Ocak 2026: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ baraj doluluk oranı 1 Ocak 2026: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İstanbul baraj doluluk oranı yağışlara bağlı olarak değişebiliyor. En güncel baraj doluluk oranı seviyesi İSKİ tarafından duyuruluyor. İşte, 1 Ocak 2026 güncel baraj doluluk oranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2026 - 13:43 Güncelleme: 01.01.2026 - 13:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İSKİ güncel baraj doluluk oranı açıklandı. Buna göre İstanbul'a su sağlayan barajlardaki son durum belli oldu. Peki, bugün baraj doluluk oranı yüzde kaç ölçüldü?

        2

        1 OCAK 2026 GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        1 Ocak Perşembe günü İSKİ tarafından açıklanan verilere göre, barajların doluluk oranı yüzde 18,71 olarak kaydedildi.

        İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        Ömerli Barajı 20,2

        Darlık Barajı 28,93

        Elmalı Barajı 57,86

        Terkos Barajı 17,27

        Alibey Barajı 12,87

        3

        Büyükçekmece Barajı 16,27

        Sazlıdere Barajı 13,78

        Istrancalar Barajı 41,09

        Kazandere Barajı 4,39

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Van'da mahalleye çığ düştü! Kayıp kadın kurtarıldı!
        Van'da mahalleye çığ düştü! Kayıp kadın kurtarıldı!
        İstanbul'a kar geliyor! Peşe peşe uyarılar! Beyaz örtü nerelerde bekleniyor?
        İstanbul'a kar geliyor! Peşe peşe uyarılar! Beyaz örtü nerelerde bekleniyor?
        Peş peşe gelmeye başladı! İşte kar tatili olan kentler!
        Peş peşe gelmeye başladı! İşte kar tatili olan kentler!
        Bilal Erdoğan: İsrail siyonizmi bugün nazizmdir
        Bilal Erdoğan: İsrail siyonizmi bugün nazizmdir
        İsviçre'de kayak merkezinde patlama
        İsviçre'de kayak merkezinde patlama
        2025’in en iyi 20 filmi
        2025’in en iyi 20 filmi
        Yoğun kardan çatılar çöktü!
        Yoğun kardan çatılar çöktü!
        'Feda'dan vedaya: Necip Uysal!
        'Feda'dan vedaya: Necip Uysal!
        Türkiye balık üretiminde rekor kırdı
        Türkiye balık üretiminde rekor kırdı
        "Bir Türk kadınına âşık oldum"
        "Bir Türk kadınına âşık oldum"
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Bulgaristan Euro Bölgesi'ne katıldı
        Bulgaristan Euro Bölgesi'ne katıldı
        Bu besinler dikkat dağıtıyor!
        Bu besinler dikkat dağıtıyor!
        NASA "Vay be" diye paylaşmıştı! Dünyanın en iyileri arasında
        NASA "Vay be" diye paylaşmıştı! Dünyanın en iyileri arasında
        TIR dehşeti! Bina tahliye edildi!
        TIR dehşeti! Bina tahliye edildi!
        Otizmli öğrencisini merdivenden itmişti... Sıcak gelişme!
        Otizmli öğrencisini merdivenden itmişti... Sıcak gelişme!
        Gözler maaş zamlarında
        Gözler maaş zamlarında
        Yeni yıl tarifesi Resmi Gazete'de
        Yeni yıl tarifesi Resmi Gazete'de
        2026'da teknolojide devrimsel patlama!
        2026'da teknolojide devrimsel patlama!