İSKİ baraj doluluk oranı 19 Haziran 2025: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İstanbul baraj doluluk oranı belli oldu. Genel olarak yüzde 70 seviyesinde olan barajlardaki son durum merak ediliyor. 18 Haziran tarihli İSKİ baraj doluluk oranı % 71,75 olarak açıklandı. Peki, 19 Haziran 2025 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?