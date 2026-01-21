İSKİ baraj doluluk oranı 21 Ocak 2026: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ tarafından güncel olarak duyuruluyor. Kar yağışı ve yağmur suları barajlardaki doluluk oranını doğrudan etkiliyor. Peki, 21 Ocak 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ baraj doluluk oranı belli oldu. Baraj dolulukları; su güvenliği, enerji, tarım ve günlük yaşam açısından çok önemli göstergelerdir. İşte, güncel baraj doluluk oranı
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli barajı 35,78
Darlık barajı 42,22
Elmalı barajı 76,17
Terkos barajı 16,55
Alibey barajı 20,43
Büyükçekmece barajı 17,99
Sazlıdere barajı 15,31
Istrancalar 31,28
Kazandere 6,51
Pabuçdere 8,08
21 OCAK 2026 GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ verilerine göre, İstanbul'da genel baraj doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 25,42 seviyesinde.