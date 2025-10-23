İSKİ baraj doluluk oranı 23 Ekim 2025: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul baraj doluluk oranı il genelinde meydana gelen yağışlar sonrası merak konusu oldu. Ekim ayı ortalamasının altında kalan barajlardaki doluluk oranı geçtiğimiz gün 23.57 olarak ölçülmüştü. Peki, 23 Ekim İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul baraj doluluk oranı belli oldu. İstanbul'da geçen sene ekim ayında yüzde 33,38 seviyelerinde olan baraj doluluk oranları, bu yıl azalan yağışların ardından düşüşe geçti. İşte, İstanbul baraj doluluk oranı verisi
23 EKİM GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul'da genel baraj doluluk oranı yüzde 23,34 seviyesine geriledi.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli barajı 18,06
Darlık barajı 18,54
Elmalı barajı 2,29
Alibey barajı 2,03
Büyükçekmece barajı 17,9
Sazlıdere barajı 11,23
Istrancalar 0,86