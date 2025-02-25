İSKİ baraj doluluk oranı 25 Şubat 2025: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ baraj doluluk oranı güncel olarak duyuruluyor. Özellikle son dönemdeki kar yağışlarının etkisiyle barajlardaki su seviyelerinde artış gözlemlendi. İşte 25 Şubat İSKİ baraj doluluk oranında son durum
İstanbul'da yağan kar yağışı barajlardaki su seviyesini olumlu anlamda etkiledi. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aylardır barajlardaki doluluk oranını artıracak kadar yağış alamayan megakentte kış mevsiminin gelişiyle yükselişe geçti. Peki İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?
İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre İstanbul genelinde baraj doluluk oranı yüzde 72,2 seviyesine geldi.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Darlık Barajı 68,58
Elmalı Barajı 88,46
Terkos Barajı 74,61
Alibey Barajı 61,5
Büyükçekmece Barajı 69,41
Sazlıdere Barajı 54,91
Istrancalar Barajı 91,67
Kazandere Barajı 79,13
Pabuçdere Barajı 78,22