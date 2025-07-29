İSKİ Baraj doluluk oranı 29 Temmuz 2025: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
Baraj doluluk oranı belli oldu. İSKİ barajlardaki su seviyesini güncel olarak duyuruyor. İstanbul baraj doluluk oranı 28 Temmuz'da yüzde 54,44 olarak kaydedildi. Bir önceki gün ise baraj doluluk oranı yüzde 54,89 oldu. Peki, 29 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
İstanbul baraj doluluk oranı belli oldu. Yaz aylarında yağışların azalmasıyla barajlardaki su seviyelerinde düşüş devam ederken, 29 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla İSKİ’nin açıkladığı güncel verilere göre İstanbul barajlarının ortalama doluluk oranı merak edildi. İşte barajlardaki doluluk oranında son durum
29 TEMMUZ 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ tarafından açıklanan son veriye göre İstanbul barajlarında genel doluluk oranı yüzde 54.03 olarak duyuruldu.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli 54,86
Darlık 64,49
Elmalı 70,54
Terkos 57,68
Alibey 37,92
Büyükçekmece 52,16
Sazlıdere 45,11
Istrancalar 32,12
Kazandere 44,91
Pabuçdere 47,41