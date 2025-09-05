İSKİ baraj doluluk oranı 5 Eylül 2025: İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ güncel verileri 5 Eylül 2025 Cuma günü için belli oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İSKİ) verilerine göre 5 Eylül tarihinde, Ömerli Barajı'nda doluluk oranı yüzde 33,51 Elmalı Barajı'nda yüzde 58,49 oldu. İşte, güncel baraj doluluk oranı verileri
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ verilerine göre duyuruluyor. Sıcak havalar ve yağış azlığı sebebiyle barajlardaki su seviyesi yüzde 40 seviyesinin altına geriledi. İşte, 5 Eylül 2025 barajlardaki doluluk oranı
İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?
5 Eylül İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) barajlardaki son durum verisini paylaştı. İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 38,22 oldu.
Ömerli Barajı: %33,51
Darlık Barajı: %51,63
Elmalı Barajı: %58,49
Terkos Barajı: %44,09
Alibey Barajı: %22,84
Büyükçekmece: %40,49