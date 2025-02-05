İSKİ baraj doluluk oranı 5 şubat 2025: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ baraj doluluk oranı güncel olarak duyuruluyor. Kar yağışı ve yağmur baraj doluluk oranlarını arttırıyor. Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Istrancalar, Kazandere, Pabuçdere, Kazlıdere gibi barajlardaki son durumu İSKİ duyurdu. Peki İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul'a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı yağışların ardından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl kasım ayında gerileyen barajlardaki doluluk oranı, son dönemdeki yağışların etkisiyle yükselişe geçti. Peki, barajların doluluk oranı son durum nedir? İski baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte, güncel İSKİ baraj doluluk oranları
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI SON DURUM
İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 52,98 oldu.
Alibey: %38
Büyükçekmece: %49
Darlık: %48
Elmalı: %84
Istrancalar: %49
Kazandere: %87
Pabuçdere: %53
Sazlıdere: %42
Terkos: %57
Ömerli: %55