İSKİ baraj doluluk oranı 5 şubat 2025: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İstanbul'a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı yağışların ardından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl kasım ayında gerileyen barajlardaki doluluk oranı, son dönemdeki yağışların etkisiyle yükselişe geçti. Peki, barajların doluluk oranı son durum nedir? İski baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte, güncel İSKİ baraj doluluk oranları