Baraj doluluk oranları yüzde 50'yi geçti! İşte 20 Aralık barajlardaki son durum
Yurt genelinde etkisini gösteren yağışların ardından İSKİ baraj doluluk oranlarında yükseliş gözlemlendi. 11 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde yüzde 16.18 olan barajların doluluk oranı 20 Aralık Çarşamba günü itibarıyla yüzde 50'yi geçti. İşte İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum...
Baraj doluluk oranlarındaki son durum İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İSKİ tarafından yayınlandı. 11 Kasımda yüzde 16.18 oranına kadar gerileyen baraj doluluk oranı Kasım ayında başlayan yağışlarla birlikte yükselişe geçti. Istrancalar barajı doluluk oranı yüzde 95,98'e, Elmalı barajı ise yüzde 88,71'e kadar yükseldi. İşte 20 Aralık İstanbul baraj doluluk oranları...
11 KASIM'DA DOLULUK ORANI YÜZDE 16.18'Dİ
İstanbul'da şiddetli sağanaktan önce, 11 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde, barajların doluluk oranı yüzde 16.18'di. 19 Aralık sabahı bu oran, yüzde 49.88'e çıkmıştı.
BARAJ DOLULUK ORANLARI AÇIKLANDI!
Ülke genelinde yaşanan kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden olmuştu. Mega kente, 11 Kasım Cumartesi gününden bu yana düşen yağışın ardından İSKİ, son veriyi açıkladı.
DOLULUK ORANI YÜZDE 50.28 OLDU
20 Aralık Çarşamba günü İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan bilgilere göre baraj doluluk oranı yüzde 50'yi geçti.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli Barajı
Yüzde 68,14
Darlık Barajı
Yüzde 61,24
Elmalı Barajı
Yüzde 88,71
Terkos Barajı
Yüzde 39,43
Alibey Barajı
Yüzde 61,68
Büyükçekmece Barajı
Yüzde 40,42