İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Salgın nedeniyle evden çalışma sistemine geçilmesi ve eğitimin online olarak evlerden sürdürülmesi su kesintisi duyurularının araştırılmasına neden oldu. 22 Mayıs 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 22 Mayıs 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

22 MAYIS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : Örnek Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 22.05.2021 10:26 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bayrampaşa Etkilenen Mahalleler : Yıldırım Mah,Kocatepe Mah,Cevatpasa Mah Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası Açıklama : Tesis İçi Arıza Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 22.05.2021 09:36 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Çubuklu Mah,Rüzgarlıbahçe Mah,Kavacık Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 22.05.2021 11:21 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Yeşilpınar Mah,Çırçır Mah,Karadolap Mah,Akşemsettin Mah,Alibeyköy Mah Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası Açıklama : Tesis İçi Arıza Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 22.05.2021 09:36 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : G.O.Paşa Etkilenen Mahalleler : Kazım Karabekir Mah,Karayolları Mah,Yeni Mah,Mevlana Mah,Fevzi Çakmak Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah,Karadeniz Mah,Hürriyet Mah Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası Açıklama : Tesis İçi Arıza Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 22.05.2021 09:36 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : İstasyon Mah,Mehmet Akif Mah,Atatürk Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 22.05.2021 10:09 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2021 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Uğur Mumcu Mah,Sultançiftliği Mah,Zübeyde Hanım Mah,Yunus Emre Mah,Gazi Mah,75Yıl Mah,50Yıl Mah,Esentepe Mah,Cumhuriyet Mah Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası Açıklama : Tesis İçi Arıza Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 22.05.2021 09:36 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Tuzla Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 22.05.2021 11:55 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Zeytinburnu Etkilenen Mahalleler : Sümer Mah,Nuripaşa Mah Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 22.05.2021 09:54 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLAI - 22 MAYIS 2021