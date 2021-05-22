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İSKİ'den hafta sonu su kesintisi açıklaması! İstanbul'da 9 ilçede su kesintisi!

Pazartesi günü sabah 05.00'e kadar devam edecek sokağa çıkma yasağı boyunca İstanbul'da yaşanacak su kesintileri İstanbulluların gündeminde. İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında 22 Mayıs Cumartesi günü yaşanacak planlı su kesintileri belli oldu. İSKİ 22 Mayıs İstanbul güncel su kesintisi duyuruları nedir? İstanbul barajlarının doluluk oranını ve su kesintisi olan ilçeler...

İSKİ'den hafta sonu su kesintisi açıklaması! İstanbul'da 9 ilçede su kesintisi!

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Salgın nedeniyle evden çalışma sistemine geçilmesi ve eğitimin online olarak evlerden sürdürülmesi su kesintisi duyurularının araştırılmasına neden oldu. 22 Mayıs 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 22 Mayıs 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

22 MAYIS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Ataşehir
Etkilenen Mahalleler:Örnek Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:22.05.2021 10:26
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler:Yıldırım Mah,Kocatepe Mah,Cevatpasa Mah
Arıza Sebebi:Terfi Merkezi Arızası
Açıklama:Tesis İçi Arıza Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi:22.05.2021 09:36
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Beykoz
Etkilenen Mahalleler:Çubuklu Mah,Rüzgarlıbahçe Mah,Kavacık Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:22.05.2021 11:21
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler:Yeşilpınar Mah,Çırçır Mah,Karadolap Mah,Akşemsettin Mah,Alibeyköy Mah
Arıza Sebebi:Terfi Merkezi Arızası
Açıklama:Tesis İçi Arıza Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi:22.05.2021 09:36
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:G.O.Paşa
Etkilenen Mahalleler:Kazım Karabekir Mah,Karayolları Mah,Yeni Mah,Mevlana Mah,Fevzi Çakmak Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah,Karadeniz Mah,Hürriyet Mah
Arıza Sebebi:Terfi Merkezi Arızası
Açıklama:Tesis İçi Arıza Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi:22.05.2021 09:36
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:İstasyon Mah,Mehmet Akif Mah,Atatürk Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:22.05.2021 10:09
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2021 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Sultangazi
Etkilenen Mahalleler:Uğur Mumcu Mah,Sultançiftliği Mah,Zübeyde Hanım Mah,Yunus Emre Mah,Gazi Mah,75Yıl Mah,50Yıl Mah,Esentepe Mah,Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi:Terfi Merkezi Arızası
Açıklama:Tesis İçi Arıza Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi:22.05.2021 09:36
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Tuzla
Etkilenen Mahalleler:Mimar Sinan Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:22.05.2021 11:55
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler:Sümer Mah,Nuripaşa Mah
Arıza Sebebi:250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:22.05.2021 09:54
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 22.5.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLAI - 22 MAYIS 2021

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