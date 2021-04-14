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İSKİ DUYURDU! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi duyuruları son dakika

14 Nisan İstanbul su kesintisi duyuruları araştırılıyor. İstanbulluların gündeminde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan İSKİ su kesintisi duyuruları var. İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında arıza, bakım ve onarım nedeniyle yaşanacak ilçeler belli oldu. İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 14 Nisan İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları ve İSKİ baraj doluluk oranları

İSKİ DUYURDU! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi duyuruları son dakika

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranlarını araştırıyor. 14 Nisan 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre İstanbul'da Beylikdüzü, Sarıyer, Üsküdar'da bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 14 Nisan 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

14 NİSAN İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler:Yakuplu Mah,Beylikdüzü Osb
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:14.04.2021 12:02
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 14.4.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Sarıyer
Etkilenen Mahalleler:Ayazağa Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:14.04.2021 11:00
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 14.4.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Kirazlıtepe Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:14.04.2021 10:29
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 14.4.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

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