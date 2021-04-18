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İSKİ DUYURDU: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 18 Nisan Son dakika İstanbul su kesintisi olan ilçeler

İstanbul su kesintisi duyuruları araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı (İSKİ),18 Nisan Pazar günü İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. "İstanbul'da sular ne zaman gelecek?" Sorusu İstanbulluların gündeminde. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 18 Nisan 2021 İstanbul su kesintisi saatleri...

İSKİ DUYURDU: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 18 Nisan Son dakika İstanbul su kesintisi olan ilçeler

18 Nisan 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İstanbullular tarafından araştırılıyor. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul sular ne zaman gelecek? İşte 18 Nisan 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları...

18 NİSAN İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Barbaros Mah,Altunizade Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi:18.04.2021 09:31
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 18.4.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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