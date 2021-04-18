18 Nisan 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İstanbullular tarafından araştırılıyor. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul sular ne zaman gelecek? İşte 18 Nisan 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları...

18 NİSAN İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)