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İSKİ duyurdu! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 2 Ekim 2019 İstanbul su kesintisi olan ilçeler

İstanbul'da su kesintisi başladı. İSKİ'den yapılan açıklamaya göre İstanbul'da bazı ilçelerde 16 saatlik su kesintisi yaşanacak. Su kesintisinin 2 Ekim Çarşamba günü sabah saat 10.00'dan Perşembe günü 02.00'ye kadar yaşanacağı belirtildi. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 2 Ekim 2019 İstanbul su kesintisi olan ilçeler ve İSKİ telefon numarası...

İstanbul su kesintisi

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 2 Ekim 2019 İstanbul su kesintisi olan ilçeler hangileri? soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul'da bu sabah saat 10.00'da Eyüpsultan ilçesinde 4 mahallede başlayacak su kesintisi 16 saat sürecek. İSKİ, Silahtar-Münzevi İsale Hattı'ndaki deplase ve bağlantı çalışmaları yapılacağını duyurdu. İşte İSKİ İstanbul su kesintisine dair detaylar...

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ'nin 16 saat olarak duyurduğu su kesintisinin 2 Ekim 2019 sabahı saat 10.00'da başlayıp Perşembe günü gece saat 02.00'da sona ermesi bekleniyor.

İSKİ'den yapılan su kesintisi açıklaması şöyle;

Silahtar-Münzevi İsale Hattı'ndaki çalışmalar nedeniyle Eyüpsultan'da yarın 16 saat süreyle su kesintisi yaşanacak.

Çalışma nedeniyle Eyüpsultan'da Rami Yeni, Rami Cuma, İslambey, Düğmeciler ve Topçular mahallelerine su verilmeyecek.

İSKİ TELEFON NUMARASI

Eyüpsultan'ın; Rami Yeni, Rami Cuma, İslambey, Düğmeciler ve Topçular mahalleleri

İSKİ Eyüpsultan Şube Müdürlüğü: (0212) 627 33 66

SU KESİNTİSİ YAŞANAN İLÇELER

BAHÇELİEVLER

Etkilenen Mahalleler : Kocasinan Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-10-02 09:28:59.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2019 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ESENLER

Etkilenen Mahalleler : Namık Kemal Mah,Davutpaşa Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-10-02 04:20:45.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2019 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SANCAKTEPE

Etkilenen Mahalleler : Safa Mah,Yunusemre Mah,Merve Mah,Mevlana Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-10-02 07:55:00.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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