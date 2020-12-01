Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 1 Aralık Salı günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un B.Çekmece, Beykoz, Maltepe ve Ümraniye ilçelerinde 1 Aralık günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 1 ARALIK 2020
|İlçe
|:
|B.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yenimahalle
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|01.12.2020 11:38
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 1.12.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Beykoz
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Tokatköy Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|01.12.2020 11:29
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 1.12.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Maltepe
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Zümrütevler Mah,Gülensu Mah,Başıbüyük Mah
|Arıza Sebebi
|:
|250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|01.12.2020 10:30
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 1.12.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Ümraniye
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yenişehir Mah,İstiklal Mah,Site Mah,Esenevler Mah,Namık Kemal Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|01.12.2020 11:11
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 1.12.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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