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İSKİ İstanbul su kesintileri: 1 Aralık İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 1 Aralık Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri B.Çekmece, Beykoz, Maltepe ve Ümraniye ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 1 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...

İSKİ İstanbul su kesintileri: 1 Aralık İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 1 Aralık Salı günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un B.Çekmece, Beykoz, Maltepe ve Ümraniye ilçelerinde 1 Aralık günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 1 ARALIK 2020

İlçe:B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Yenimahalle
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:01.12.2020 11:38
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 1.12.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Beykoz
Etkilenen Mahalleler:Tokatköy Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:01.12.2020 11:29
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 1.12.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Maltepe
Etkilenen Mahalleler:Zümrütevler Mah,Gülensu Mah,Başıbüyük Mah
Arıza Sebebi:250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:01.12.2020 10:30
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 1.12.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Ümraniye
Etkilenen Mahalleler:Yenişehir Mah,İstiklal Mah,Site Mah,Esenevler Mah,Namık Kemal Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:01.12.2020 11:11
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 1.12.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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