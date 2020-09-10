Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 10 Eylül Perşembe günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Beşiktaş, Esenyurt, K.Çekmece, Maltepe, Sultangazi, Tuzla, Çatalca ve Üsküdar ilçelerinde 10 Eylül günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 10 EYLÜL 2020

İlçe : Beşiktaş Etkilenen Mahalleler : Vişnezade Mah Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.09.2020 11:01 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.9.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Koza Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.09.2020 09:53 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.9.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Turgut Özal Mah,Zafer Mah,Namık Kemal Mah,Saadetdere Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.09.2020 11:04 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.9.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Halkalı Merkez Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.09.2020 10:09 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.9.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Zümrütevler Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.09.2020 10:51 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.9.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah,50Yıl Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.09.2020 09:31 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.9.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Cebeci Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.09.2020 09:49 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.9.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Tuzla Etkilenen Mahalleler : Postahane Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.09.2020 10:28 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.9.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Tuzla Etkilenen Mahalleler : Postahane Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.09.2020 10:35 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.9.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Çatalca Etkilenen Mahalleler : İzzettin Mah Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 10.09.2020 10:04 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.9.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.