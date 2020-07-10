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İSKİ İstanbul su kesintileri: 10 Temmuz İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 10 Temmuz Cuma günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 10 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri...

istanbul su kesintileri

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 10 Temmuz günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde 10 Temmuz günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 10 TEMMUZ 2020

İlçe:Ümraniye
Etkilenen Mahalleler:Tatlısu Mah
Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:10.07.2020 09:02
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 10.7.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Ünalan Mah
Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:10.07.2020 09:10
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 10.7.2020 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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