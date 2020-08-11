Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 11 Ağustos Salı günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Kartal, Güngören, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde 11 Ağustos günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 11 AĞUSTOS 2020



İlçe : Güngören Etkilenen Mahalleler : Güneştepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 11.08.2020 08:55 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.8.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Çarşı Mah,Yakacık Yeni Mah,Uğur Mumcu Mah Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Vana Arızası Açıklama : Maden Terfi 700Mm İsale Hattında Vana Arızası Çalışması Başlama Tarihi : 11.08.2020 09:06 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.8.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Tuzla Etkilenen Mahalleler : Cami Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 11.08.2020 09:45 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.8.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.