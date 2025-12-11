Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem İSKİ İstanbul su kesintileri 11 Aralık 2025 Perşembe: İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

        İstanbul su kesintisi sorgulama sayfası: İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

        İstanbul su kesintisi programı merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından güncel olarak açıklanan güncel su kesintisi duyuruları ile planlı kesinti sorgulama ekranı gündeme geldi. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 11 Aralık 2025 Perşembe İSKİ planlı su kesintileri...

        Giriş: 11.12.2025 - 01:47 Güncelleme: 11.12.2025 - 01:47
        İstanbul su kesintisi sorgulama sayfası
        İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahallelere ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul'da su tedarik hizmeti veren İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 11 Aralık Perşembe günü İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleleri sorgulama ekranı sunuyor. İşte İSKİ tarafından yayınlanan güncel duyurular ile sorgulama sayfası...

        İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

        İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI

