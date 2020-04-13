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İSKİ İstanbul su kesintileri: 13 Nisan İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 13 Nisan Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Sultanbeyli ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 13 Nisan İstanbul su kesintisi saatleri...

İSKİ İstanbul su kesintileri

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 13 Nisan Pazartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde 13 Nisan günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 13 NİSAN 2020

İlçe:Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler:Mecidiye Mah
Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:2020-04-13 08:31:35.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 13.4.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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