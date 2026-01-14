İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından günlük olarak açıklanan güncel su kesintisi duyuruları, planlı kesinti sorgulama ekranını gündeme getirdi. İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yapılan çalışmalar nedeniyle zaman zaman su kesintisi yaşanabiliyor. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 14 Ocak 2026 Çarşamba İSKİ planlı su kesintileri...