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İSKİ İstanbul su kesintileri: 18 Ekim İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 18 Ekim Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Büyükçekmece ve Esenyurt ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 18 Ekim İstanbul su kesintisi saatleri...

İSKİ İstanbul su kesintileri: 18 Ekim İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 18 Ekim Pazartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Büyükçekmece ve Esenyurt ilçesinde bugün belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 18 EKİM

İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.10.2021 10:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.10.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Güzelyurt Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.10.2021 10:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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