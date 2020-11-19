Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 19 Kasım Perşembe günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Büyükçekmece, Bakırköy, Beykoz, Esenyurt, Maltepe, Sultangazi ve Silivri ilçelerinde 19 Kasım günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 19 KASIM 2020

İlçe : Adalar Etkilenen Mahalleler : Burgaz Adası Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.11.2020 09:20 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.11.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Hicret Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi Başlama Tarihi : 19.11.2020 09:53 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.11.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : Barbaros Mah Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.11.2020 10:24 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.11.2020 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Dizdariye Mah,19 Mayıs Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.11.2020 11:22 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.11.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Yeşilköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.11.2020 09:03 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.11.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Anadolu Feneri Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.11.2020 09:19 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.11.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Mehter Ceşme Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.11.2020 10:16 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.11.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Çınar Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.11.2020 10:54 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.11.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Zübeyde Hanım Mah,Gazi Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.11.2020 09:27 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.11.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.