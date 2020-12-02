İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Avcılar, Beykoz, Esenler, Esenyurt, Kartal, Maltepe ilçelerinde 2 Aralık günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 2 ARALIK 2020
|İlçe
|:
|Avcılar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yeşilkent Mh
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|02.12.2020 08:48
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 2.12.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Beykoz
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Baklacı Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
|Başlama Tarihi
|:
|02.12.2020 11:42
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 2.12.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Esenler
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Fatih Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|02.12.2020 11:29
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 2.12.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Esenyurt
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İnönü Mah,Yunus Emre Mah,Balıkyolu Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|02.12.2020 08:48
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 2.12.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Kartal
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Çarşı Mah
|Arıza Sebebi
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|02.12.2020 12:00
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 2.12.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Maltepe
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Cevizli Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|02.12.2020 11:20
|Bitiş Tarihi
|:
Çalışmanın tahmini olarak 2.12.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Maltepe
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Cevizli Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|02.12.2020 11:54
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 2.12.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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