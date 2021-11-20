İSKİ İstanbul su kesintileri: 20 Kasım İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? Sular ne zaman gelecek

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri İstanbulluların gündeminde. 19 Kasım 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 19 Kasım 2021 İSKİ su kesintisi

20 KASIM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Esenler Etkilenen Mahalleler : 15 Temmuz Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 20.11.2021 10:02 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : İstasyon Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 20.11.2021 10:28 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Zümrütevler Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 20.11.2021 09:37 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.