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Haberler Gündem İSKİ İstanbul su kesintileri: 20 Kasım İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? Sular ne zaman gelecek
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İSKİ İstanbul su kesintileri: 20 Kasım İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? Sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 20 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Esenler, Küçükçekmece, Maltepe ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 20 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri...

İSKİ İstanbul su kesintileri: 20 Kasım İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? Sular ne zaman gelecek

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri İstanbulluların gündeminde. 19 Kasım 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 19 Kasım 2021 İSKİ su kesintisi

20 KASIM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : 15 Temmuz
Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.11.2021 10:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : İstasyon Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.11.2021 10:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Zümrütevler Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.11.2021 09:37
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Acıbadem Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.11.2021 08:43
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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