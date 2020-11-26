Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 26 Kasım Perşembe günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Esenyurt, Kağıthane, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde 26 Kasım günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 26 KASIM 2020

İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : İncirtepe Mah,Akşemseddin Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 26.11.2020 08:43 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.11.2020 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kağıthane Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 26.11.2020 10:33 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.11.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Ümraniye Etkilenen Mahalleler : Site Mah,Armağan Evler Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması Başlama Tarihi : 26.11.2020 09:43 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.11.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.