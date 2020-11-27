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İSKİ İstanbul su kesintileri: 27 Kasım İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 27 Kasım Cuma günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Beşiktaş, Fatih ve Şişli ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 27 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri...

İSKİ İstanbul su kesintileri: 27 Kasım İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 27 Kasım Perşembe günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Beyoğlu, Beşiktaş, Fatih ve Şişli ilçelerinde 27 Kasım günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 27 KASIM 2020

İlçe:Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler:Kuloğlu Mah,Müeyyetzade Mah,Kemankeş Mah,Kılıç Ali Paşa Mah,Pürtelaş Hasan Efendi Mah,Ömer Avni Mah,Şahkulu Mah,Tom Tom Mah,Yenişehir Mah,Hacı Mimi Mah,Bereketzade Mah,Cihangir Mah,Arapcami [Yeni Cami] Mah,Asmalı Mescit Mah,Emekyemez Mah,Gümüşsuyu Mah,Hacı Ahmet Mah,Evliya Celebi Mah,Firuz Ağa Mah
Arıza Sebebi:1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama:Sarayburnu-Unkapanı 1000 Mm İsale Hattın Da Arıza Giderme Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:27.11.2020 01:11
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 27.11.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler:Sinanpaşa Mah,Ortaköy Mah,Türkali Mah,Yıldız Mah,Vişnezade Mah,Arnavutköy Mah,Abbasağa Mah,Cihannuma Mah,Mecidiye Mah,Kuruçeşme Mah
Arıza Sebebi:1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama:Sarayburnu-Unkapanı 1000 Mm İsale Hattın Da Arıza Giderme Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:27.11.2020 01:11
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 27.11.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Fatih
Etkilenen Mahalleler:Rüstempaşa Mah,Sarıdemir Mah,Kalenderhane Mah,Molla Hüsrev Mah,Yavuz Sultan Selim Mah,Yavuz Sinan Mah,Süleymaniye Mah,Tahtakale Mah,Balat Mah,Beyazıt Mah,Ayvansaray Mah,Balabanağa Mah,Hacıkadın Mah,Hoca Gıyasettin Mah,Cibali Mah,Demirtaş Mah
Arıza Sebebi:1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama:Sarayburnu-Unkapanı 1000 Mm İsale Hattın Da Arıza Giderme Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:27.11.2020 01:11
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 27.11.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Şişli
Etkilenen Mahalleler:Paşa Mah,Yayla Mah,Feriköy Mah,Harbiye Mah
Arıza Sebebi:1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama:Sarayburnu-Unkapanı 1000 Mm İsale Hattın Da Arıza Giderme Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:27.11.2020 01:11
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 27.11.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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