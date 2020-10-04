Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 4 Ekim Cuma günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Arnavutköy ve Beykoz ilçelerinde 4 Ekim günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 4 EKİM 2020
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yeşilbayır Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|04.10.2020 04:27
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 4.10.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Beykoz
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İshaklı Mah,Cumhuriyet Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|04.10.2020 11:16
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 4.10.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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