Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 5 Ağustos Perşembe günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Arnavutköy, Bayrampaşa, Sancaktepe, Kağıthane, Çekmeköy ilçelerinde 5 Ağustos günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 5 AĞUSTOS 2021

İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Yassıören Mah Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 04.08.2021 15:35 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 23:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Karaburun Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası Başlama Tarihi : 04.08.2021 21:50 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bayrampaşa Etkilenen Mahalleler : Yenidoğan Mah,Vatan Mah,Orta Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 05.08.2021 11:07 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kağıthane Etkilenen Mahalleler : Talat Paşa Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi Başlama Tarihi : 05.08.2021 10:11 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sancaktepe Etkilenen Mahalleler : Osmangazi Mah,Abdurrahmangazi Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattına Debimetre Montajı Başlama Tarihi : 05.08.2021 09:03 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.