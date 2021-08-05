Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 5 Ağustos Perşembe günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Arnavutköy, Bayrampaşa, Sancaktepe, Kağıthane, Çekmeköy ilçelerinde 5 Ağustos günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 5 AĞUSTOS 2021
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yassıören Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Basınç Düşüklüğü
|Başlama Tarihi
|:
|04.08.2021 15:35
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 23:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Karaburun Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattı Vana Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|04.08.2021 21:50
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Bayrampaşa
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yenidoğan Mah,Vatan Mah,Orta Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|05.08.2021 11:07
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Kağıthane
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Talat Paşa Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi
|Başlama Tarihi
|:
|05.08.2021 10:11
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Sancaktepe
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Osmangazi Mah,Abdurrahmangazi Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattına Debimetre Montajı
|Başlama Tarihi
|:
|05.08.2021 09:03
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Çekmeköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Taşdelen Mah,Sultançiftliği Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|05.08.2021 10:20
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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