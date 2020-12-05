İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Başakşehir, Beylikdüzü, Güngören, Kağıthane, Pendik ve Sarıyer ilçelerinde 5 Aralık günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 5 ARALIK 2020
|İlçe
|:
|Başakşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Ziya Gökalp Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|05.12.2020 10:23
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.12.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Beylikdüzü
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Gürpınar Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|05.12.2020 12:43
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.12.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Güngören
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Sanayi Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|05.12.2020 09:28
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.12.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Kağıthane
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Seyrantepe Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
|Başlama Tarihi
|:
|05.12.2020 11:16
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.12.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Pendik
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Güzelyalı Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|05.12.2020 11:00
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.12.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Sarıyer
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Huzur Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
|Başlama Tarihi
|:
|05.12.2020 11:16
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.12.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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