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İSKİ İstanbul su kesintileri: 5 Aralık İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 5 Aralık Cumartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Başakşehir, Beylikdüzü, Güngören, Kağıthane, Pendik ve Sarıyer ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 5 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...

İSKİ İstanbul su kesintileri: 5 Aralık İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Başakşehir, Beylikdüzü, Güngören, Kağıthane, Pendik ve Sarıyer ilçelerinde 5 Aralık günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 5 ARALIK 2020

İlçe:Başakşehir
Etkilenen Mahalleler:Ziya Gökalp Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:05.12.2020 10:23
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.12.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler:Gürpınar Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:05.12.2020 12:43
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.12.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Güngören
Etkilenen Mahalleler:Sanayi Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:05.12.2020 09:28
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.12.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Kağıthane
Etkilenen Mahalleler:Seyrantepe Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi:05.12.2020 11:16
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.12.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Pendik
Etkilenen Mahalleler:Güzelyalı Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:05.12.2020 11:00
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.12.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Sarıyer
Etkilenen Mahalleler:Huzur Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi:05.12.2020 11:16
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 5.12.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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