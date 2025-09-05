Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem İSKİ İstanbul su kesintileri 5 Eylül Cuma: İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

        İSKİ İstanbul su kesintileri: İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından güncel olarak açıklanan güncel su kesintisi duyuruları ile planlı kesinti sorgulama ekranı gündeme geldi. İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında birkaç ilçede su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 5 Eylül Cuma 2025 İSKİ planlı su kesintileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2025 - 00:45 Güncelleme: 05.09.2025 - 00:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        İSKİ İstanbul su kesintileri
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahallelere ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul'da su tedarik hizmeti veren İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 5 Eylül Cuma günü İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleleri sorgulama ekranı sunuyor. İşte İSKİ tarafından yayınlanan güncel duyurular ile sorgulama sayfası...

        İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

        İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gürcistan'da Türk gecesi!
        Gürcistan'da Türk gecesi!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Sahada, parkede, filede zafer!
        Sahada, parkede, filede zafer!
        'Düğüne geldim' diyerek içeri girmiş
        'Düğüne geldim' diyerek içeri girmiş
        "Favorilerin ne hale geldiğini biliyoruz!"
        "Favorilerin ne hale geldiğini biliyoruz!"
        7 ilçede kongreler durduruldu
        7 ilçede kongreler durduruldu
        "Polemikler bizi gülümsetiyor"
        "Polemikler bizi gülümsetiyor"
        Trump'tan çağrı: Rusya'dan petrol almayın
        Trump'tan çağrı: Rusya'dan petrol almayın
        Savcı Ercan Kayhan'ın katil zanlısı tutuklandı
        Savcı Ercan Kayhan'ın katil zanlısı tutuklandı
        Fenerbahçe'de yönetim toplantısı sona erdi!
        Fenerbahçe'de yönetim toplantısı sona erdi!
        Macron ile Zelenskiy açıklamalarda bulundu
        Macron ile Zelenskiy açıklamalarda bulundu
        İtalyan moda devinden üzücü haber
        İtalyan moda devinden üzücü haber
        Dikkat: Yeni bir erkek türü keşfedildi
        Dikkat: Yeni bir erkek türü keşfedildi
        Boşandılar
        Boşandılar
        70 milyon yıllık fosilde şaşırtan keşif! Dinozorları kolayca alt edebilmiş
        70 milyon yıllık fosilde şaşırtan keşif! Dinozorları kolayca alt edebilmiş
        Aynı evde değilsen, avantajlar gidiyor!
        Aynı evde değilsen, avantajlar gidiyor!
        Merhum babasının isteğini böyle yerine getirdi!
        Merhum babasının isteğini böyle yerine getirdi!
        CHP'nin kurultay davasında mahkeme kararları istedi
        CHP'nin kurultay davasında mahkeme kararları istedi
        Bisiklet severler ve STK'lardan çağrı: Artık Yeter!
        Bisiklet severler ve STK'lardan çağrı: Artık Yeter!
        Çin yeni bir dünya düzeni talep ediyor
        Çin yeni bir dünya düzeni talep ediyor