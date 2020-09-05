Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 5 Eylül Cumartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Bahçelievler, Beylikdüzü ve Silivri ilçelerinde 5 Eylül günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? 5 EYLÜL 2020
|İlçe
|:
|Bahçelievler
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Zafer Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|05.09.2020 10:19
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Beylikdüzü
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kavaklı Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|05.09.2020 08:20
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Silivri
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah]
|Arıza Sebebi
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|05.09.2020 09:17
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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