Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 7 Nisan Salı günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Bayrampaşa ve Çatalca ilçelerinde 7 Nisan günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 7 NİSAN 2020
|İlçe
|:
|Bayrampaşa
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Muratpaşa Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|2020-04-07 10:41:15.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 7.4.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Çatalca
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Karamandere Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|2020-04-07 10:08:50.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 7.4.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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