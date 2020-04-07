Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 7 Nisan Salı günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Bayrampaşa ve Çatalca ilçelerinde 7 Nisan günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 7 NİSAN 2020

İlçe : Bayrampaşa Etkilenen Mahalleler : Muratpaşa Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-04-07 10:41:15.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.4.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.