İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Güngören, Tuzla, Çatalca, Çekmeköy, Şişli ilçelerinde 8 Aralık günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 8 ARALIK 2020
|İlçe
|:
|Beykoz
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yeni Mahalle
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
|Başlama Tarihi
|:
|08.12.2020 11:49
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 8.12.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Beylikdüzü
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kavaklı Mah,Dereağzı Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|08.12.2020 10:30
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 8.12.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Beyoğlu
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kocatepe Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|08.12.2020 11:44
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 8.12.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Güngören
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Tozkoparan Mah,Mehmet Nesih Özmen Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattı Vana Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|08.12.2020 10:47
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 8.12.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Tuzla
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Aydınlı Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattı Yenilemesi
|Başlama Tarihi
|:
|08.12.2020 10:54
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 8.12.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Çatalca
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Çanakça Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Basınç Düşüklüğü
|Başlama Tarihi
|:
|08.12.2020 11:05
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 8.12.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Çatalca
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kabakça Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
|Başlama Tarihi
|:
|08.12.2020 11:07
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 8.12.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Çekmeköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Sırapınar Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
|Başlama Tarihi
|:
|08.12.2020 09:30
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 8.12.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Şişli
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İnönü Mah,Ergenekon Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|08.12.2020 10:57
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 8.12.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
YORUMLAR