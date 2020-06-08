Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 8 Haziran Pazar günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Büyükçekmece ilçelerinde 8 Haziran günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 8 HAZİRAN 2020
|İlçe
|:
|B.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Pınartepe Mah,Atatürk Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|08.06.2020 08:28
|Bitiş Tarihi
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|Çalışmanın tahmini olarak 8.6.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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