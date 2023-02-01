İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda su kesintileri yaşanacak ilçeler ve mahalleler belli oldu. İSKİ su kesintisi duyurusuna göre bugün İstanbul'un 9 ilçesinde su kesintisi meydana gelecek. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler hangileri? İşte 1 Şubat 2023 İSKİ su kesintisi duyuruları...
1 ŞUBAT 2023 İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ARNAVUTKÖY
|Etkilenen Mahalleler
|:
|KARLIBAYIR MAH,MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH,HARAÇÇI MAH,ARNAVUTKÖY MERKEZ MAH,HACIMAŞLI MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ
|Başlama Tarihi
|:
|2023-02-01 10:35:41.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 1.2.2023 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|B.ÇEKMECE
|Etkilenen Mahalleler
|:
|PINARTEPE MAH,ATATÜRK MAH
|Açıklama
|:
|DIĞER KAMU KURULUŞLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2023-02-01 11:06:49.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 1.2.2023 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ESENYURT
|Etkilenen Mahalleler
|:
|YUNUS EMRE MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2023-02-01 09:52:36.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 1.2.2023 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|K.ÇEKMECE
|Etkilenen Mahalleler
|:
|HALKALI MERKEZ MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2023-02-01 11:33:44.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 1.2.2023 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|KAĞITHANE
|Etkilenen Mahalleler
|:
|MEHMET AKİF ERSOY MAH,TALATPAŞA MAH,GÜRSEL MAH,HÜRRİYET MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
|Başlama Tarihi
|:
|2023-02-01 11:14:52.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 1.2.2023 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|SİLİVRİ
|Etkilenen Mahalleler
|:
|ORTAKÖY MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
|Başlama Tarihi
|:
|2023-02-01 10:29:46.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 1.2.2023 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|SİLİVRİ
|Etkilenen Mahalleler
|:
|SELİMPAŞA MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2023-02-01 11:06:18.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 1.2.2023 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|SİLİVRİ
|Etkilenen Mahalleler
|:
|GÜMÜŞYAKA MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 800 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2023-02-01 11:17:02.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 1.2.2023 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|MALTEPE
|Etkilenen Mahalleler
|:
|ALTAYÇEŞME MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2023-02-01 12:00:08.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 1.2.2023 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|SULTANBEYLİ
|Etkilenen Mahalleler
|:
|MİMAR SİNAN MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
|Başlama Tarihi
|:
|2023-02-01 08:21:11.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 1.2.2023 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ÜSKÜDAR
|Etkilenen Mahalleler
|:
|YAVUZTÜRK MAH,FERAH MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 250 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2023-02-01 12:04:14.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 1.2.2023 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
YORUMLAR