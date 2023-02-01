İSKİ İstanbul su kesintisi duyurusu: 1 Şubat 2023 İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler ve sular ne zaman gelecek?

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İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda su kesintileri yaşanacak ilçeler ve mahalleler belli oldu. İSKİ su kesintisi duyurusuna göre bugün İstanbul'un 9 ilçesinde su kesintisi meydana gelecek. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler hangileri? İşte 1 Şubat 2023 İSKİ su kesintisi duyuruları...

1 ŞUBAT 2023 İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : ARNAVUTKÖY Etkilenen Mahalleler : KARLIBAYIR MAH,MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH,HARAÇÇI MAH,ARNAVUTKÖY MERKEZ MAH,HACIMAŞLI MAH Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ Başlama Tarihi : 2023-02-01 10:35:41.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.2.2023 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : B.ÇEKMECE Etkilenen Mahalleler : PINARTEPE MAH,ATATÜRK MAH Açıklama : DIĞER KAMU KURULUŞLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 2023-02-01 11:06:49.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.2.2023 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : ESENYURT Etkilenen Mahalleler : YUNUS EMRE MAH Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 2023-02-01 09:52:36.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.2.2023 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : K.ÇEKMECE Etkilenen Mahalleler : HALKALI MERKEZ MAH Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 2023-02-01 11:33:44.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.2.2023 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : KAĞITHANE Etkilenen Mahalleler : MEHMET AKİF ERSOY MAH,TALATPAŞA MAH,GÜRSEL MAH,HÜRRİYET MAH Açıklama : İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI Başlama Tarihi : 2023-02-01 11:14:52.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.2.2023 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : SİLİVRİ Etkilenen Mahalleler : ORTAKÖY MAH Açıklama : İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI Başlama Tarihi : 2023-02-01 10:29:46.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.2.2023 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : SİLİVRİ Etkilenen Mahalleler : SELİMPAŞA MAH Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 2023-02-01 11:06:18.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.2.2023 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : SİLİVRİ Etkilenen Mahalleler : GÜMÜŞYAKA MAH Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 800 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 2023-02-01 11:17:02.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.2.2023 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : MALTEPE Etkilenen Mahalleler : ALTAYÇEŞME MAH Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 2023-02-01 12:00:08.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.2.2023 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : SULTANBEYLİ Etkilenen Mahalleler : MİMAR SİNAN MAH Açıklama : İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI Başlama Tarihi : 2023-02-01 08:21:11.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.2.2023 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : ÜSKÜDAR Etkilenen Mahalleler : YAVUZTÜRK MAH,FERAH MAH Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 250 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 2023-02-01 12:04:14.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.2.2023 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.