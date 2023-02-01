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Haberler Gündem İstanbul İSKİ İstanbul su kesintisi duyurusu: 1 Şubat 2023 İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler ve sular ne zaman gelecek?
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İSKİ açıkladı: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeleri günlük olarak paylaşıyor. İSKİ su kesintisi duyuruları ile İstanbul'da su kesintisinin ne zaman biteceği ve hangi ilçelerde su kesintisi olacağı belli oldu. İşte 1 Şubat 2023 İstanbul'da su kesintisi olan semtler...

İSKİ İstanbul su kesintisi duyurusu: 1 Şubat 2023 İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler ve sular ne zaman gelecek?
HABERTURK.COM

İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda su kesintileri yaşanacak ilçeler ve mahalleler belli oldu. İSKİ su kesintisi duyurusuna göre bugün İstanbul'un 9 ilçesinde su kesintisi meydana gelecek. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler hangileri? İşte 1 Şubat 2023 İSKİ su kesintisi duyuruları...

1 ŞUBAT 2023 İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : ARNAVUTKÖY
Etkilenen Mahalleler : KARLIBAYIR MAH,MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH,HARAÇÇI MAH,ARNAVUTKÖY MERKEZ MAH,HACIMAŞLI MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ
Başlama Tarihi : 2023-02-01 10:35:41.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.2.2023 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : B.ÇEKMECE
Etkilenen Mahalleler : PINARTEPE MAH,ATATÜRK MAH
Açıklama : DIĞER KAMU KURULUŞLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2023-02-01 11:06:49.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.2.2023 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : ESENYURT
Etkilenen Mahalleler : YUNUS EMRE MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2023-02-01 09:52:36.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.2.2023 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : K.ÇEKMECE
Etkilenen Mahalleler : HALKALI MERKEZ MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2023-02-01 11:33:44.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.2.2023 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : KAĞITHANE
Etkilenen Mahalleler : MEHMET AKİF ERSOY MAH,TALATPAŞA MAH,GÜRSEL MAH,HÜRRİYET MAH
Açıklama : İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
Başlama Tarihi : 2023-02-01 11:14:52.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.2.2023 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : SİLİVRİ
Etkilenen Mahalleler : ORTAKÖY MAH
Açıklama : İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
Başlama Tarihi : 2023-02-01 10:29:46.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.2.2023 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : SİLİVRİ
Etkilenen Mahalleler : SELİMPAŞA MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2023-02-01 11:06:18.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.2.2023 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : SİLİVRİ
Etkilenen Mahalleler : GÜMÜŞYAKA MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 800 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2023-02-01 11:17:02.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.2.2023 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : MALTEPE
Etkilenen Mahalleler : ALTAYÇEŞME MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2023-02-01 12:00:08.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.2.2023 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : SULTANBEYLİ
Etkilenen Mahalleler : MİMAR SİNAN MAH
Açıklama : İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
Başlama Tarihi : 2023-02-01 08:21:11.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.2.2023 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : ÜSKÜDAR
Etkilenen Mahalleler : YAVUZTÜRK MAH,FERAH MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 250 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2023-02-01 12:04:14.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.2.2023 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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