        Haberler Bilgi Gündem İSKİ İstanbul su kesintisi sorgulama ekranı: 17 Ağustos 2025 Pazar İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

        İSKİ İstanbul su kesintisi sorgulama: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 17 Ağustos 2025 Pazar günü su kesintisi uygulanacak bölgeleri kamuoyuyla paylaştı. İstanbul'un hem Anadolu hem de Avrupa Yakası'ndaki kesinti yaşanacak mahalle ve ilçeler, İSKİ'nin online sorgulama sistemi üzerinden kolayca öğrenilebiliyor. Peki, sular ne zaman geri gelecek? İşte tüm detaylar…

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2025 - 19:26 Güncelleme: 17.08.2025 - 19:26
        1

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 17 Ağustos 2025 Pazar günü İstanbul’un bazı bölgelerinde su kesintisi uygulanacağını duyurdu. İSKİ, hem Avrupa hem de Anadolu Yakası’nda hangi ilçe ve mahallelerin etkileneceğini öğrenmek isteyenler için internet üzerinden kolay sorgulama imkânı sunuyor. Peki, İstanbul’da sular ne zaman tekrar gelecek? İşte merak edilen detaylar…

        2

        İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        Su kesintisinin hangi saatlerde gerçekleşeceğini, hangi bölgeleri kapsadığını ve tahmini süresini öğrenmek için İSKİ’nin resmi sitesindeki sorgulama ekranını kullanabilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklayarak kolayca bilgi alabilirsiniz:

        3

        İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI

