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İSKİ 461 memur alımı personel alımı ne zaman başlayacak? İSKİ'nin memur alımına adaylar, Mühendis kadrosunda Teknik Hizmetler sınıfında kadın ve erkek adayların 2018 KPSS puan türlerinden en az 70 almaları ile başvuru yapabilir. Peki, İSKİ Personel alımı ne zaman? İSKİ Personel alımı personel alımı ne zaman başlayacak?
BAŞVURULAR NE ZAMAN?
Önlisans mezunu adaylar arasından çok sayıda tekniker, bilgisayar işletmeni alımları yapılacak. lise mezunu adaylar arasından 20 teknisyen alımı yapılacak. Adayların İstanbul Su ve Kanalizasyon idaresi Başkanlığına yapılacak personel alımları için başvuruları 3 Aralık tarihinden itibaren yapabilecekler. Başvuru son tarihi ise 10 Aralık olarak açıklandı. Adayların basvuru.iski.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru yapabilecekleri belirtildi.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
İlgili ilana başvuru yapacak adaylardan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ( İSKİ ) genel olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmamak, herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmeleri gereklidir.
Ayrıca özel olarak ise, Daha önce çalıştığı kamu kurumu veya kamu kuruluşundan disiplin cezası ile ayrılmamış olmak, 2018 yılında Yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, Lise Mezunları için KPSSP84, Lisans mezunları için KPSSp3 ve Ön Lisans mezunları için KPSSP93 puan türünden en az 70 puan almış olmak ve Yabancı Dil Sınavından ( YDS ) en az C seviyesinde İngilice dilinden puan almış olmaları ve alım pozisyonuna göre belirtilen eğitim seviyesini tamamlamış olmak şartları aranacak.
ALIM YAPILACAK KADROLAR
Mühendis, Şehir Plancısı, Kütüpahaneci, Mimar, İstatikçi, Kimyager, Peyzaj Mimarı, Grafiker, Restoratör, Psikolog, Biyolog, Hemşire, Tercüman, Bilgisayar İşletmeni, Tekniker ve Teknisyen pozisyonlarına 461 memur personel alımı yapacak.
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