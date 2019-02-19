İSKİ su abonelik başvurusu e devlet üzerinden nasıl yapılır? Şeklindeki sorularınız için haberimizde adım adım ayrıntılara yer verdik. Dün itibariyle e devlet üzerinden İstanbullu vatandaşlar İSKİ su abonelik başvurusu ve su abonelik iptal başvurusu yapılabilmekte.

İSKİ SU ABONELİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Abonelik işlemlerinizi direkt olarak İSKİ aracığıyla yapabilirsiniz. Ya da online abonelik işlemleri yer alıyor. Resmi internet sitesi üzerinden direkt olarak online sözleşme yapabilirsiniz.

İSKİ ABONELİK İŞLEMLERİ

E DEVLET SU ABONELİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-devlet adresi üzerinden TC Kimlik Numaranızı ve şifrenizi girmenizin ardından bulunduğunuz ilin su abonelik şirketinin adını yazmanız gerekiyor. Arından Yeni Abonelik Başvurusu sekmenizi tıklamanız ve su aboneliği yapacağınız yerin adres bilgilerini doldurmanız gerekmektedir. Bu işlemin ardından sırasıyla

Başvuru Formu, Başvuru Onayı ve İşlem Sonucu aşamalarının ardından e-devlet üzerinden tek seferde abonelik başvurusunda bulunmuş oluyorsunuz.

E-devlet üzerinden başvuruda bulunmak istemeyen vatandaşlar bölgedeki Su ve Kanalizasyon İdaresi binalarına giderek yüz yüze başvuruda da bulunabilir.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi/Yeni Abonelik Başvurusu

https://www.turkiye.gov.tr/ iski-yeni-abonelik-basvurusu

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi/Abonelik İptali Başvurusu

https://www.turkiye.gov.tr/ iski-abonelik-iptali-basvurusu