Sular ne zaman gelecek? sorusu suların kesildiği İstanbul ilçelerindeki vatandaşların gündeminde. İSKİ belirli arıza çalışmalarından dolayı İstanbul Eyüpsultan ve Üsküdar'da toplam 2 mahalleyi etkileyen su kesintisine gitti. İşte İstanbul su kesintisi saatleri ve suların geleceği saat...
SULAR NE ZAMAN GELECEK? 1 NİSAN
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Eyüpsultan
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İslambey Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|2020-04-01 10:34:38.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 1.4.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
YORUMLAR