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İSKİ su kesintisi 1 Nisan 2020! İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul'daki su kesintileri İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından günlük olarak duyuruluyor. İSKİ'nin su kesintisi duyuru ekranına göre 1 Nisan Çarşamba günü İstanbul'un 2 ilçesinde 2 mahalleyi etkileyen su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

su kesintisi

Sular ne zaman gelecek? sorusu suların kesildiği İstanbul ilçelerindeki vatandaşların gündeminde. İSKİ belirli arıza çalışmalarından dolayı İstanbul Eyüpsultan ve Üsküdar'da toplam 2 mahalleyi etkileyen su kesintisine gitti. İşte İstanbul su kesintisi saatleri ve suların geleceği saat...

SULAR NE ZAMAN GELECEK? 1 NİSAN

Arıza Kesinti
İlçe:Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler:İslambey Mah
Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:2020-04-01 10:34:38.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 1.4.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Mehmet Akif Ersoy Mah
Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:2020-04-01 09:58:20.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 1.4.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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