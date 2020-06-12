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İSKİ su kesintisi 12 Haziran 2020 Cuma! İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul'daki su kesintileri İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından günlük olarak duyuruluyor. İSKİ'nin su kesintisi duyuru ekranına göre 12 Haziran Cuma günü İstanbul'un birçok ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan su kesintisi etkili oluyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

su kesintisi

Sular ne zaman gelecek? sorusu suların kesildiği İstanbul ilçelerindeki vatandaşların gündeminde. İSKİ belirli arıza çalışmalarından dolayı bir çok ilçede akşam saatlerinde su kesntisi meydana geldi. İşte İstanbul su kesintisi saatleri ve suların geleceği saat...

İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Yassıören Mah,Yeşilbayır Mah,Ömerli Mah,Hastane Mah,Deliklikaya Mah,Dursunköy Mah,Hadımköy Mah
Açıklama:Enerji Kesintisi
Başlama Tarihi:12.06.2020 17:12
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2020 tarihinde saat02:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Karaağaç Mah
Açıklama:Enerji Kesintisi
Başlama Tarihi:12.06.2020 17:12
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2020 tarihinde saat02:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler:Merkez Mahyenibosna
Açıklama:Enerji Kesintisi
Başlama Tarihi:12.06.2020 17:36
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2020 tarihinde saat02:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler:Siyavuşpaşa Mah,Soğanlı Mah,Zafer Mah,Şirinevler Mah,Çobançeşme Mah,Merkez Mahyenibosna,Fevzi Çakmak Mah,Cumhuriyet Mah,Hürriyet Mah,Bahçelievler Mah,Kocasinan Mah
Açıklama:Enerji Kesintisi
Başlama Tarihi:12.06.2020 17:50
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2020 tarihinde saat02:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Bakırköy
Etkilenen Mahalleler:Zuhuratbaba Mah,Osmaniye Mah
Açıklama:Enerji Kesintisi
Başlama Tarihi:12.06.2020 17:50
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2020 tarihinde saat02:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler:Kocatepe Mah
Açıklama:Enerji Kesintisi
Başlama Tarihi:12.06.2020 17:36
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2020 tarihinde saat02:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Bağcılar
Etkilenen Mahalleler:Güneşli Mah,Göztepe Mah,Yenimahalle,Hürriyet Mah,Mahmutbey Mah,Kirazlı Mah,Yavuzselim Mah,Fatih Mah,15 Temmuz Mah,100Yıl Mah,Bağlar Mah,Demırkapı Mah
Açıklama:Enerji Kesintisi
Başlama Tarihi:12.06.2020 17:36
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2020 tarihinde saat02:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Bağcılar
Etkilenen Mahalleler:İnönu Mah,Sancaktepe Mah,Çınar Mah,Yıldıztepe Mah,Yavuzselim Mah,Yenigün Mah,Demırkapı Mah,Fevzi Çakmak Mah,15 Temmuz Mah,Barbaros Mah,Kemalpaşa Mah,Merkez Mah,Hürriyet Mah,Kazım Karabekir Mah
Açıklama:Enerji Kesintisi
Başlama Tarihi:12.06.2020 17:50
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2020 tarihinde saat02:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Başakşehir
Etkilenen Mahalleler:Bahçeşehir 2Kısım Mah
Açıklama:Enerji Kesintisi
Başlama Tarihi:12.06.2020 17:12
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2020 tarihinde saat02:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler:Arnavutköy Mah
Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:12.06.2020 20:09
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.6.2020 tarihinde saat 23:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Esenler
Etkilenen Mahalleler:Menderes Mah,Kemer Mah,Oruç Reis Mah,Turgut Reis Mah,Tuna Mah,Fatih Mah,Birlik Mah,Fevzi Çakmak Mah,Kazım Karabekir Mah,Havaalanı Mah
Açıklama:Enerji Kesintisi
Başlama Tarihi:12.06.2020 17:36
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2020 tarihinde saat02:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Esenyurt
Etkilenen Mahalleler:Esenkent Mah
Açıklama:Enerji Kesintisi
Başlama Tarihi:12.06.2020 17:12
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2020 tarihinde saat02:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Güngören
Etkilenen Mahalleler:Mareşal Çakmak Mah,Haznedar Mah,Sanayi Mah,Merkez Mah,Gençosman Mah,Akıncılar Mah,Güven Mah,Güneştepe Mah
Açıklama:Enerji Kesintisi
Başlama Tarihi:12.06.2020 17:50
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2020 tarihinde saat02:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Sultanmurat Mah,Soğütlüçeşme Mah,Kemalpasa Mah,Tevfikbey Mah,İnönü Mah,Yeşilova Mah,Yenimahalle,Cumhuriyet Mah,Cennet Mah,Beşyol Mah,Fevzi Çakmak Mah,Kartaltepe Mah,Kanarya Mah,Gültepe Mah
Açıklama:Enerji Kesintisi
Başlama Tarihi:12.06.2020 17:50
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2020 tarihinde saat02:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Tuzla
Etkilenen Mahalleler:İstasyon Mah,Şifa Mah,Yayla Mah,Cami Mah,Mimar Sinan Mah
Açıklama:800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Başlama Tarihi:12.06.2020 16:30
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2020 tarihinde saat02:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Çatalca
Etkilenen Mahalleler:Nakkaş Mah,Bahşayiş Mah
Açıklama:Enerji Kesintisi
Başlama Tarihi:12.06.2020 17:12
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2020 tarihinde saat02:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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