Sular ne zaman gelecek? sorusu suların kesildiği İstanbul ilçelerindeki vatandaşların gündeminde. İSKİ belirli arıza çalışmalarından dolayı bir çok ilçede akşam saatlerinde su kesntisi meydana geldi. İşte İstanbul su kesintisi saatleri ve suların geleceği saat...
İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Nenehatun Mah
|Açıklama
|:
|Şebeke Hattı Yenilemesi
|Başlama Tarihi
|:
|15.06.2020 08:50
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 15.6.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Avcılar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Denizköşkler Mah
|Açıklama
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|15.06.2020 11:21
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 15.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|B.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Dizdariye Mah,19 Mayıs Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|15.06.2020 10:48
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 15.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|B.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kamiloba Mah
|Açıklama
|:
|400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|15.06.2020 10:59
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 15.6.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bağcılar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kirazlı Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|15.06.2020 10:39
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 15.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beyoğlu
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Piri Paşa Mah,Sütlüce Mah,Örnektepe Mah,Halıcıoğlu Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|15.06.2020 09:33
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 15.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beyoğlu
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kamer Hatun Mah,Kalyoncu Kulluğu Mah,Sururi Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|15.06.2020 11:12
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 15.6.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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