Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 6 Şubat Perşembe günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Silivri ve Bağcılar ilçelerinde 6 Şubat günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSKİ 6 ŞUBAT İSTANBUL SU KESİNTİLERİ
|İlçe
|:
|Bağcılar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Fevzi Çakmak Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-02-06 10:10:04.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 6.2.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Silivri
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Semizkumlar Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-02-06 09:29:36.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 6.2.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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