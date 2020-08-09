Sular ne zaman gelecek? sorusu suların kesildiği İstanbul Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Esenyurt ilçelerindeki vatandaşların gündeminde. İSKİ'nin resmi internet sitesinde Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Esenyurt olarak 3 ilçeyi etkileyen ve dün başlayan su kesintisinin gece yarısı sonra ereceği yer alıyor. İşte İstanbul Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Esenyurt su kesintisi ile ilgili detaylar...

İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK? 9 AĞUSTOS (BEYLİKDÜZÜ, BÜYÜKÇEKMECE VE ESENYURT)

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Karaağaç Mah,Pınartepe Mah,Çakmaklı Mah,Cumhuriyet Mah,19 Mayıs Mah,Alkent 2000 Mah,Atatürk Mah Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası Açıklama : Kıraç Terfi De Tesis İçi Elektrik Arızasından Dolayı Beylikdüzü Terfi Seviye Düşüklüğünden İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 08.08.2020 21:10 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.08.2020 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Gürpınar Mah,Dereağzı Mah,Marmara Mah,Kavaklı Mah,Barış Mah,Adnan Kahveci Mah,Cumhuriyet Mah,Büyükşehir Mah Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası Açıklama : Kıraç Terfi De Tesis İçi Elektrik Arızasından Dolayı Beylikdüzü Terfi Seviye Düşüklüğünden İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 08.08.2020 21:10 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.08.2020 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.