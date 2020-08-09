Sular ne zaman gelecek? sorusu suların kesildiği İstanbul Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Esenyurt ilçelerindeki vatandaşların gündeminde. İSKİ'nin resmi internet sitesinde Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Esenyurt olarak 3 ilçeyi etkileyen ve dün başlayan su kesintisinin gece yarısı sonra ereceği yer alıyor. İşte İstanbul Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Esenyurt su kesintisi ile ilgili detaylar...
İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK? 9 AĞUSTOS (BEYLİKDÜZÜ, BÜYÜKÇEKMECE VE ESENYURT)
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|B.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Karaağaç Mah,Pınartepe Mah,Çakmaklı Mah,Cumhuriyet Mah,19 Mayıs Mah,Alkent 2000 Mah,Atatürk Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Terfi Merkezi Arızası
|Açıklama
|:
|Kıraç Terfi De Tesis İçi Elektrik Arızasından Dolayı Beylikdüzü Terfi Seviye Düşüklüğünden İşletme Dışı Kalmıştır.
|Başlama Tarihi
|:
|08.08.2020 21:10
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 10.08.2020 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beylikdüzü
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Gürpınar Mah,Dereağzı Mah,Marmara Mah,Kavaklı Mah,Barış Mah,Adnan Kahveci Mah,Cumhuriyet Mah,Büyükşehir Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Terfi Merkezi Arızası
|Açıklama
|:
|Kıraç Terfi De Tesis İçi Elektrik Arızasından Dolayı Beylikdüzü Terfi Seviye Düşüklüğünden İşletme Dışı Kalmıştır.
|Başlama Tarihi
|:
|08.08.2020 21:10
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 10.08.2020 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Esenyurt
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Osmangazi Mah,Piri Reis Mah,Mevlana Mah,Necip Fazıl Kısakürek Mah,İstiklal Mah[Kıraç Merkez Mah],Şehitler Mah,Süleymaniye Mah,Örnek Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah,Battalgazi Mah,Akçaburgaz Mah,Atatürk Mah[Kıraç Namık Kemal Mah],Güzelyurt Mah,Hürriyet Mah,Cumhuriyet Mah,Gökevler Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Terfi Merkezi Arızası
|Açıklama
|:
|Kıraç Terfi De Tesis İçi Elektrik Arızasından Dolayı Beylikdüzü Terfi Seviye Düşüklüğünden İşletme Dışı Kalmıştır.
|Başlama Tarihi
|:
|08.08.2020 21:10
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 10.08.2020 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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