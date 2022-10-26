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İskoç erkekleri neden Kilt etek giyer?

Bir İskoç geleneği olan Kilt etekler erkeklerin özel günlerde giydiği geleneksel bir kıyafettir. Anlamı ise gücün, romantikliğin ve dramatizmin sembolüdür.

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  • İskoç erkekleri neden Kilt etek giyer? Kilt etek nedir, Kilt etek giyen ünlü isimler, Rapçi Sefo, Brad Pitt, Cem Yılmaz

    İSKOÇ ERKEKLERİ NEDEN KİLT ETEK GİYER?

    İskoçya’da erkeklerin giydiği eteğe Kilt denir. İskoç erkeklerinin geleneksel olarak giydikleri Kilt etekler, balo ve düğün etkinliklerinde bir gelenek olarak giyilir. Ulusal bir gurur olarak görülen Kilt etekler aile ve klan ilişkilerinde önemli bir unsurdur.
  • İskoç erkekleri neden Kilt etek giyer? Kilt etek nedir, Kilt etek giyen ünlü isimler, Rapçi Sefo, Brad Pitt, Cem Yılmaz

    1500'LÜ YILLARA DAYANIYOR

    Tarih boyunca birçok istilanın altında kalan İskoçya’da Kilt giyme geleneğinin başlangıcı 1500’lü yıllara dayanır. Bu dönemde ava çıkan İskoç erkekler diz kapaklarına kadar uzanan omuz atkıları kullanıyordu.

    Zamanla atkılar değişti ve daha geniş atılar takılmaya başlandı. Geniş atkılardan dolayı savaşlarda üst kısımlarını kullanamayan İskoç’lar alt kısımlarını kısımlarını daha kullanmaya başladı böylece Kilt örnekleri ortaya çıktı.
  • İskoç erkekleri neden Kilt etek giyer? Kilt etek nedir, Kilt etek giyen ünlü isimler, Rapçi Sefo, Brad Pitt, Cem Yılmaz

    HER RENK AYRI BİR KLANI TEMSİL EDİYORDU

    Farklı renkten yapılan Kiltler farklı klanları temsil ediyordu. Bu büyük etekler İskoçlara pek çok açıdan kolaylık sağlıyordu. Yünlü kumaş sayesine sert soğuklardan rahatlıkla korunabiliyorlardı.

    Ayrıca dağlık arazilerde kıyafet ile rahat bir şekilde hareket edebiliyorlardı. En büyük avantajı ise geceleri battaniye olarak kullanılmasıydı.
  • İskoç erkekleri neden Kilt etek giyer? Kilt etek nedir, Kilt etek giyen ünlü isimler, Rapçi Sefo, Brad Pitt, Cem Yılmaz

    DAHA ELVERİŞLİ HALE GETİRİLDİ 

    Zamanla büyük etekler, Thomas Rawlison isimli İngiliz tarafından küçültülerek daha elverişli bir hale getirildi. 1 Temmuz 1746’da çıkarılan Kıyafet Yasası ile İskoç etekleri bir dönem yasaklandı. İngiliz Kraliyeti tarafından verilen bu yasak İskoçlar tarafından büyük tepki gördü. 
  • İskoç erkekleri neden Kilt etek giyer? Kilt etek nedir, Kilt etek giyen ünlü isimler, Rapçi Sefo, Brad Pitt, Cem Yılmaz

    İNGİLİZLER TARAFINDAN BİR DÖNEM YASAKLANDI

    Yasaklanması tamamıyla siyasi bir hamle olarak görüldü. Yasağa karşı gelenler ilk önce 6 aylık hapis cezası daha sonra 7 yıl boyunca sürgüne gönderiliyordu.

    Kıyafet Yasası 1782 yılında kaldırıldı. Yasağın kaldırılmasını sağlayan şey ise artan nüfus ve önemlli bir politik güç haline gelen “dağlı” İskoçlar oldu. Daha sonra zorlu koşullarda kullanılan Kilt eteği “aidiyet” sembolü haline geldi.

     
  • İskoç erkekleri neden Kilt etek giyer? Kilt etek nedir, Kilt etek giyen ünlü isimler, Rapçi Sefo, Brad Pitt, Cem Yılmaz

    İSKOÇ KİLT ETEĞİ GİYEN ÜNLÜLER

    BRAD PİTT

    Dünyaca ünlü oyuncu Brad Pitt Oscar Ödülleri'ne İskoç Kilt eteği geleneği ile katılmıştı.

     
  • İskoç erkekleri neden Kilt etek giyer? Kilt etek nedir, Kilt etek giyen ünlü isimler, Rapçi Sefo, Brad Pitt, Cem Yılmaz

    CEM YILMAZ  VE URAZ KAYGILAROĞLU

    Geçtiğimiz ay İskoçya'ya giden Uraz Kaygıroğlu ve Cem Yılmaz Kilt eteği giyenlerden oldu.
  • İskoç erkekleri neden Kilt etek giyer? Kilt etek nedir, Kilt etek giyen ünlü isimler, Rapçi Sefo, Brad Pitt, Cem Yılmaz

    RAPÇİ SEFO

    Son olarak İskoçya'yı ziyaret eden Rapçi Sefo giydiği Kilt etek ile akıma katıldı.

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