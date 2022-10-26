HER RENK AYRI BİR KLANI TEMSİL EDİYORDU

Farklı renkten yapılan Kiltler farklı klanları temsil ediyordu. Bu büyük etekler İskoçlara pek çok açıdan kolaylık sağlıyordu. Yünlü kumaş sayesine sert soğuklardan rahatlıkla korunabiliyorlardı.

Ayrıca dağlık arazilerde kıyafet ile rahat bir şekilde hareket edebiliyorlardı. En büyük avantajı ise geceleri battaniye olarak kullanılmasıydı.