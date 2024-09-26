İŞKUR'dan yeni uygulama: Aday Havuz Sistemi nedir ve kimler yararlanabilir?
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), işverenlerin ilan açmadan ihtiyaç duydukları niteliklere sahip işçi adaylarına ulaşabilmelerini sağlayan "Aday Havuz Sistemi"ni uygulamaya koydu. Yeni sistemle işverenlerin daha hızlı istihdam sağlaması amaçlanıyor. İşte, İŞKUR Aday Havuz Sistemi'ne dair merak edilen detaylar...
İŞKUR, 'Aday Havuz Sistemi'ni hayata geçirdi. Buna göre; işverenler, ilan açmadan ihtiyaç duyulan nitelikteki kişileri "Aday Havuz Sistemi"nden görüntüleyecek. Bu sayede işveren ve iş arayan taraflar biribirine daha kolay ulaşabilecek. Peki, Aday Havuz Sistemi nasıl kullanılır ve kimler yararlanabilir? İşte, detaylar...
İŞKUR ADAY HAVUZ SİSTEMİ NEDİR, NASIL KULLANILIR?
İŞKUR, getirdiği yeni havuz sistemiyle; hem işverenlerin hem de iş arayanların birbirine daha kolay ulaşması amaçlanıyor.
Sisteme giriş yapan işverenler, arama sayfasındaki filtreleme ekranından meslek, öğrenim durumu, sertifikalar, dil bilgisi, yaş, çalışılacak il gibi birçok filtreyle seçtikleri niteliklerde kaç kişinin sistemde kayıtlı olduğunu öğrenebilecek.
Listelenen adayların, Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca kişisel bilgileri haricinde öz geçmişlerinde yer alan nitelik ve beceriler görüntülenebilecek. İşverenler aylık 1000 kişiye kadar arama yapabilecek.
ADAY KABUL EDERSE İLETİŞİM SAĞLANACAK
Beğendikleri adayları meslek bazında oluşan havuzlara atabilecek işverenler, adayla İŞKUR aracılığıyla iletilecek mesajla iletişim kurabilecek.
Uygun adaylara seçildiklerine ilişkin bilgilendirme mesajı gittikten sonra işverenler, kişilerin iletişim bilgisini görebilecek. Adayın da uygun bulması halinde iletişimin kurulması sağlanacak. Bu aşamada işverenin ve iş arayanın danışmanlarına da bilgilendirme e-postası gidecek.
İŞKUR ADAY HAVUZU SİSTEMİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?
"Aday Havuz Sistemi"nde, İŞKUR'a kayıtlı olsun veya olmasın özel istihdam bürosu statüsünde bulunmayan tüm işverenler arama yapabiliyor, İŞKUR'a kayıtlı ve kriterlere uygun kaç iş arayan olduğunu görüntüleyebiliyor. Ancak sistemin, adayın bilgilerini detaylı görüntüleme ve havuz oluşturma özelliklerinden sadece İŞKUR'a kayıtlı işverenler faydalanabiliyor.