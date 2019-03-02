Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek İl ve İlçe Müdürlükleri dahil olmak üzere görevlendirilecek personel alımı için Kurtdereli Spor salonunda kura çekimi gerçekleştirildi.

Kura çekimi, Temizlik Görevlisi (öncelikli adaylar, engelli ve eski hükümlü),Otobüs Kaptanı, Güvenlik Görevlisi, Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı, Soğutma ve İklimlendirme, Makine Teknikeri, Bilgisayar ve Donanım Teknolojisi Teknikeri meslek kollarında noter huzurunda adayların izleyebileceği şekilde yapıldı.

Başvuru sahipleri arasından kura ile açık iş sayısının 4 katı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday belirlendi.Belirlenen adaylar ‘www.gsb.gov.tr’ internet sitesinden ilan edilecek. Daha sonra bu adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır. Sözlü sınavın yeri ve tarihleri yine Bakanlığın sitesinden duyurulacak.