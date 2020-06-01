İŞKUR işsizlik ödeneği başvuru nasıl yapılır? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs sebebiyle işten çıkarmalar üç ay süreyle yasaklandı. İşten çıkarma yasağı 17 Nisan’dan itibaren başladı. Bu tarihe kadar işten çıkartılmış olanlar eğer son 3 yılda 600 gün prim ve son 120 gün hizmet akdi ile çalışma koşulunu yerine getiriyorlarsa işsizlik maaşı alacaklar. Bu iki koşulu yerine getiremeyen işsizler ise ücret desteğinden yararlanabilecekler.



İŞKUR İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İşten çıkartılmamış olanların kısa çalışma ve ücret desteği başvuruları işveren tarafından yapılırken, işten çıkartılmış olanların başvuruyu kendilerinin yapması gerekiyor.

İşten çıkarma yasağı başlayıncaya kadar olan süreçte işsiz kalanların işsizlik maaşı başvurularını 30 gün içinde yapmalarında yarar bulunuyor. Otuz günden sonra da başvuru yapılabilir ancak, gecikilen her gün işsizlik maaşı sürelerinden kayıp olur. Hak ettiği süreden daha az işsizlik maaşı almak zorunda kalır.

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

İşsizlik maaşı, son 4 aylık prime esas kazancın yüzde 40’ı üzerinden bağlanıyor. Azami miktar ise brüt asgari ücretin yüzde 80’ini aşamıyor. 2020 yılı itibarıyla işsizlik maaşı 1.168 lira ile 2.336 lira arasında değişir. Asgari ücretle çalışanlar 1.168 TL işsizlik maaşı alırken, brüt maaşı 4.000 lira olanlar 1.588 TL, brüt maaşı 5 bin 900 lira ve üzerinde olanlar da 2.336 TL işsizlik maaşı alabilirler.

İşsizlik maaşı başvurusu için ille de İŞKUR birimlerine gitmeye gerek yok. Kurumun internet sitesi üzerinden de başvuru yapmak mümkün bulunuyor.

ÖDEMELER NE ZAMAN BAŞLAR?

İşsizlik maaşı başvuruları, izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılıyor. Maaş da her ayın 5’inde ödeniyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, bu süreyi öne çekme yetkisine sahip bulunuyor.

İŞE İADE DAVASINDA 30 GÜNLÜK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE

İşsizlik maaşı ile ilgili ayrıntılara devam etmeden önce bu süreçte işini kaybetmiş olanlara bir hatırlatma yapmakta yarar bulunuyor. En az 30 ve daha fazla işçi olan iş yerlerinde 6 aydan uzun süredir çalışanlar işten çıkartıldıklarında işe iade davası açma hakkına sahiptir. İşe iade için öncelikle 30 gün içinde arabulucuya başvurmak gerekir. Otuz günlük süre, hak düşürücü süredir. Arabulucuya başvurusunu 30 gün içinde yapmayan, işe iade davası açamaz. Otuz günlük süre, tebligatın yapıldığı tarihten başlar.

SAĞLIK HİZMETLERİ DEVAM EDECEK

İşsizlik maaşı alanların genel sağlık sigortası (GSS) primleri de İşsizlik Sigortası Fonu’nca karşılanıyor. Böylece, işsizlik maaşı aldıkları süre boyunca sağlık hizmetinden yararlanmaya devam ederler.

Ücret desteğinden yararlanacak işsizlere de aynı hak tanındı. Onlar da ücret desteği süresi boyunca sağlık hizmeti almaya devam edecekler.

EN FAZLA 10 AY ÖDENECEK

İşsizlik maaşının süresi, prim ödeme gün sayısına göre değişiyor. İş akdinin sona erdiği tarihten önceki üç yıl içinde;

600 gün primi olanlar 6 ay,

900 gün primi olanlar 8 ay,

1080 gün primi olanlar da 10 ay işsizlik maaşı alabilirler.

Ücret desteğinin süresi kanunda üç ay olarak belirlendi. Ancak, cumhurbaşkanı bu süreyi 6 aya kadar uzatabilecek.