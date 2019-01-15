İşkur istihdam sayısını açıkladı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, İŞKUR Kastamonu İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısına katıldı.

Toplantıda konuşan İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya, istihdamın önemli bir mesele olduğunu belirterek, “Bugün tabii ki TÜİK, Ekim Ayı sonuçlarını işsizlik rakamlarını açıkladı. Hemen ifade etmeliyim ki Türkiye elbette ki tüm meselelerde olduğu gibi işsizlikle mücadelede istihdam oranında ciddi iddiaları olan bir ülkedir ve bugün ortaya konulan rakamları birileri ve bazıları okumakta ve anlamakta zorluk çekilse de Türkiye iş gücüne katılım oranlarını arttıran, istihdam rakamlarını arttıran istihdam ve iş gücünün birlikte değerlendirildiğinde Avrupa’da ve Dünyada eşi ve benzeri görülmeyen bir başarının mimarı ve unsurudur. Bunu açıkça ifade etmeliyiz. İş gücü katılımımız artıyor. İstihdam rakamlarımız artıyor. Bugünkü Ekim Ayı verileri noktasında da baktığımızda 225 bin artı istihdamı gerçekleştiren iş gücü piyasasına 726 bin kişinin ilave olduğu dolayısıyla iş gücü oranlarında 53.1’den 53.7’ye katılım oranlarının arttığı bir ülke durumundadır. Dolayısıyla Türkiye ile ilgili Türkiye İş Gücü Piyasası rakamları ile ilgili değerlendirme yapan çevreler lütfen Dünyayı, Avrupa ülkelerinin en başında başarılı olan ülkelerinde rakamlarına göz gezdirsinler” dedi.



“Avrupa’da Almanya ve İngiltere’nin yapamadığı istihdam başarısını biz yaptık”

TÜİK gibi EUROSTAT’da 2018’in 3’üncü çeyrek rakamlarını açıkladığını vurgulayan Uzunkaya, “Bu rakamlara baktığımızda da istihdamı 490 bin arttıran bir Türkiye’den bahsediyoruz 3. Çeyrekte. Diğer taraftan Avrupa Birliğindeki tüm ülkelerin hiçbir ülkenin bu rakamlara erişemediğini 490 bin Türkiye’nin gerçekleştirdiği yerde Almanya’nın ancak 151 bin istihdamı gerçekleştirdiğini yine kadın istihdamında son dönemde Türkiye büyük mesafe kaydetmiştir. 282 bin kadın istihdamını 3. çeyrekte Türkiye gerçekleştirirken diğer taraftan da İngiltere’nin de 153 bin olduğunu ifade etmek isterim. Yine Türkiye’nin motivasyonu istediğinde milletçe istediğimizde neleri başarabildiğimizin ifadesi olarak elbette işsizlikle ilgili ile rakamların değerlendirirken iş gücüne katılımı ile birlikte değerlendirmek durumundayız. Bu yönü ile baktığımızda Avrupa 28 ülkenin iş gücünde yani bende çalışmak istiyorum diyen nüfusuna 3.çeyrek itibarıyla 609 bin kişi dahil olurken Türkiye’nin 778 bin kişinin dahil olduğunu ifade etmek isterim” diye konuştu.



“Bütün kötü senaryolara rağmen 1 milyon 247 bin 188 kişinin istihdamına aracılık ettik”

Türkiye’nin 16 yıllık başarısının sabote edilmek istendiğine dikkat çeken Uzunkaya, şunları kaydetti: “Türkiye’nin nereden nereye geldiğini ve Türkiye’de son 16 yılda nelerin başarıldığını sabote eden kemiğe bürünmüş bu şahıs örneklerden birini görmek isterse Türkiye’nin muhteşem kurumları ve kuruluşları var. 2002 yılında yılda 24 bin 482 kişinin istihdamını gerçekleştiren İŞKUR, 2017 yılında o büyük hain girişimin ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Milli İstihdam Seferberliği ve 70 yılı aşkın tarihinde İŞKUR, 1 milyon 57 bin 249 kişinin 2017 yılında istihdamında aracılık etti. 2018 yılında biz hedeflerimizi illerimiz ile birlikte yükselttik ve 2018 yılında bütün kötü senaryolara ve gerçekte yaşadığımız olumsuzluklara rağmen biz 1 milyon 247 bin 188 kişinin istihdamına aracılık yaptık. Yani ne demek bu. 50 kat daha istihdam rakamlarını arttıran bir ülkeden bir kamu istihdam kurumundan bahsediyoruz."



“3. Çeyrekte 282 bin kadınımızın istihdamını sağladık”

2018 yılı itibariyle 1 milyon 247 bin 188 kişinin istihdam edildiğine işaret eden Uzunkaya, şunları söyledi: “Türkiye’de iş gücü piyasasında bir taraftan iş bulamadığını söyleyen insanlar olsa da ciddi anlamda işverenlerimizin de aradığı elemanın bulamamakla yakınmamaktadır. Bugün zaman zaman bugünde bazı basın kararlarında efendim toplum yararına programlarımızda olan bin kişinin alınacağı yerde on binlerce kişinin iş talebinde bulunmuş olmasını ülkedeki işsizlik kampanyasına yormanın bilimsellik ve gerçeklikle alakası yoktur. Aynı illerde işverenlerimizin de yüzlerce insanı çalıştırmak için gayret ve çaba içerisinde olduğu bir gerçektir. Özellikle Türkiye’de kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Bakın biz geçen yıl yani 2018 yılı itibariyle gerçekleştirdiğimiz rakamın 1 milyon 247 bin 188 kişi, 1 milyon 240 bin 308 kişisi bunların özel sektördedir. Neyi anlatmaya çalışıyoruz. Biz bir yılda sadece ve sadece 7 bin kişi kamuda İŞKUR aracılığıyla istihdamı gerçekleşmiş diğer rakam 1 milyon 240 bin 188’i özel sektördedir. Onun için iş gücü piyasasından çok çalışma ve bu ülkeye katkı sunmak isteyenler bilmek durumundadır ki çalışmanın yolu devlette çalışmak değil özel sektörde çalışmak ve orada büyümektir. Yine Türkiye üniversite mezunları açısından istihdamı açısından da İŞKUR aracılığıyla son dönemde büyük bir mesafenin kat ettiğimizi 2000’lerde olan bu rakamın bugün itibariyle 2018 yılında 210 bin üniversite mezununun diğer taraftan 435 bin kadınımızın 430 bin gencimizin istihdamına aracılık eden bir kurum.”



“Kamu sektörüne vatandaşların yoğun talebi oluyor”

Kamu sektörüne yoğun bir istihdam talebi olduğunu vurgulayan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş da, şöyle konuştu: “Özel sektörde faaliyet gösteren ticarethanelerde de yer yer eleman eksikliğini görüyoruz ve yakınanlara şahitlik ediyoruz. İnsanlarımızın daha çok kamuya yatkın olmaları ve istemeleri, özel sektörün bazı dönemlerde değişik uygulamalar yapmaları nedeniyle kaynaklanıyor. Şunu da yapmamız lazım; istihdam edilebilmek için iyi bir altyapımızın, tekniğimizin ve bir işimizin olması gerekiyor. Son zamanlarda toplum yararına programlara yoğun bir ilgi var. Bunu iyi anlatmamız lazım; kurumlarımız daha sonra gerçek manada sıkıntılar çekiyor. Özellikle kaç ay çalışacakları, belirlenen süre bitince ne olacakları gibi konuların çok iyi anlatılması gerekiyor. Hepimiz toplum yararına program işçilerini çalıştırıyoruz. Çok büyük sıkıntılarla karşılaşabiliyoruz çünkü oraya giren bir işçimiz ‘artık ben burada çalışıyorum, burada devam edeceğim’ diyor. İnsanların çalışmak istemesi iyi bir şey ve doğal hakları fakat sistem bu; bu programı da kabul etmek gerekiyor. Ara geçiş dönemlerinde insanlarımızın boş kalmamaları için veya herhangi bir mevzuata göre işçi alımı oluncaya kadar faydalarını gördük. Özellikle biz belediye olarak; toplum yararına programlarımızda çalışanların meslek sahibi olanları çok pozitif bir şekilde yansımalarını aldık.”



Vali Yaşar Karadeniz ise, İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya’nın kendilerini hem kurum çalışmalarıyla hem de istihdam ile ilgili bilgilendirmede bulunacağını ifade etti. Konuşmaların ardından İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu tarafından 2019 yılı İş gücü Eğitim Planı görüşüldü. Ayrıca kurul, 2018 yılında yapılan çalışmalar ve denetimler hakkında da bilgilendirildi. Kurulda engellilere ve eski hükümlülere yönelik proje desteği kapsamında sunulan projeler değerlendirildi. Son olarak İl İstihdam Kurulu tarafından 2019 yılı için hazırlanan taslak eğitim planında 2 bin 100 kişiye çeşitli kurslarda meslek eğitimi verilmesi görüşüldü.